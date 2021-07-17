روبي تحيي حفلها المثير للجدل ب«الأبيض» و«بدون حضور المحجبات»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

رغم تأكيدات الفنانة المصرية روبي، أن حفلها في الساحل الشمالي متاح للمحجبات، وتأكيدها أنها لن تغني في حال تم منعهن من الدخول، إلا أن وسائل إعلام مصرية أكدت أن حفل روبي الذي اقيم أمس، كان كامل العدد ولكن من دون وجود اي محجبة.

وأشار موقع «صدى البلد» إلى أن حفل روبي «لم يشهد حضور أي فتاه محجبة»، موضحا أن ذلك يعود إلى سوء الفهم الذي انتشر عبر «السوشال ميديا»، والشروط المسبقة التي وضعهتا الشركة المنظمة، وفهم منها عدم السماح للمحجبات بدخول الحفل، الأمر الذي نفته روبي في بيان منذ أيام.

وكانت الفنانة المصرية قد أثارت الجدل بعد وضعها مجموعة شروط لدخول الحفل، ابرزها، ان يكون اللباس ابيض اللون الابيض، للمرتبطين فقط، ومنع ارتداء الـ«هوت شورت» أو الملابس الرياضية.

هذه الشروط أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أنه منع صريح لدخول المحجبات، لتسارع روبي الى التوضيح قائلة في منشور لها «لا يمكن منع أي محجبة من الدخول، ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني.. شكرا».

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