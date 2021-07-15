إلهام شاهين ترد على«توبة» حلا شيحة: لاتفرضي علينا قناعاتك..اعتزلي بهدوء

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

ردت الفنانة المصرية إلهام شاهين،على تصريحات الفنانة حلا شيحة التي أثارت موجة جدل كبيرة خلال الساعات الأخيرة والتي طالبت فيها الوسط الفني «بالتوبة»، وقالت إلهام شاهين إنها تحترم آراء الجميع، مشيرة إلى أن كلمات حلا شيحة في حق الفن ترجع لقناعاتها الشخصية، وبالتالي هي حرة فيما تقوله أو تفعله، ولكن في المقابل عليها أن تحترم زملاءها ولا توجه لهم كلاما جارحا.

وأضافت شاهين في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنانة حلا شيحة ليس لديها انتماء للفن، بدليل اعتزالها ثم عودتها ثم تصريحاتها الأخيرة، مضيفة: هي لديها نزعة دينية خاصة نحترمها، وهي حرة في تصرفاتها وتعمل ماتريده في حياتها، وفي المقابل عليها احترام الآخرين واحترام الوسط الفني طالما اعتزلته.

وأضافت: «الحقيقة لا أريد الخوض في تفاصيل ما قالته حلا شيحة، ولكن كل ما أقوله لها: (لو مش بتحبي الفن خلاص سبيه وأبعدي عنه بهدوء) أسوة بنجمات كثيرات فعلن ذلك، دون التجريح في من يعمل به».

وتابعت: اللي مش بيحب الفن خلاص هو حر الفن كمان مش هيحبه، وكل شخص حر في تصرفاته، وهي حرة فيما تقوله وتريده وعليها ألا تعطي نصائح لأحد لأن الفن لا ينتظر النصيحة، لأن كل شخص لديه قناعاته الشخصية التي يؤمن بها وكل شخص يحاسب نفسه فقط على ما يقدمه وما يفعله «يعني أنا أنصح نفسي فقط وليس لي علاقة بتصرفات الآخرين، ومفيش داعي للتجريح في حد».

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