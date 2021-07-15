شيرين تعتذر من رامي صبري: أنا خارج القاهرة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

اعتذرت المطربة شيرين عبدالوهاب عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر» لرامي صبري، عن حضور عزاء شقيقه كريم، الذي رحل منذ أيام، بعد تعرضة لحادث غرق في ترعة المريوطية.

وكتبت شيرين: «خالص العزاء للأخ والصديق رامي صبري في وفاة شقيقه كريم صبري الله يرحمه ويصبركم، واعتذر عن عدم الحضور لتواجدي خارج القاهرة».

رواد التواصل الاجتماعي، ربطوا بين سفر شيرين، وحادثة تسريبات والد حسام حبيب، زوج شيرين، التي احدثت ضجة كبيرة ولاتزال آثارها مستمرة حتى اليوم. واعتبروا ان سفر شيرين، بقصد الراحة والابتعاد عن الناس، نتيجة طبيعية للظروف الصعبة التي مرت بها بعد هذه الحادثة الكبيرة، خاصة انه لن يتم الاعلان في الفترة الراهنة عن اي ارتباط فني لشيرين.

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