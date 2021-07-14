بعد جدل منصات التواصل الاجتماعي.. إلهام الفضالة تؤكد خبر زواجها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة زواجها من الفنان شهاب جوهر، حيث شارك الثنائي صورة تجمعهما من كواليس المسلسل الأخير الذي جمعهما "أمينة حاف" على منصة انستغرام، وتظهر فيها الفضالة مرتدية فستان زفاف.

وكتبت في تعليق يرافق الصورة: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر".

وأثار خبر عقد قران إلهام وجوهر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مي العيدان، صورة تجمع الثنائي وكتبت: "ألف مبروك إلهام الفضالة وشهاب جوهر".

وهو ما دفع إلهام لتأكيد الخبر من خلال فيديو شاركته على سناب تشات، قالت فيه "كثرة الأقاويل وكثر الحكي، أنا من الناس اللي طول عمري تعرفوني ما أتكلم في حياتي الخاصة في السوشيال ميديا أبداً، نعم كنت امرأة منفصلة ولم أتكلم عن طلاقي ولا عن سبب طلاقي ولا عن حياتي المأساوية اللي كنت عايشتها، ولو بفتح فمي وأقول رح تصير قنابل مو بالكويت بل بالعالم كله، صبرت وصبرت". وتابعت: "جاه اليوم اللي اخدت فيه قرار صحيح علشان أحافظ على بناتي، حطوا عليها خطين حمر.. والحكي واصل حق ناس معينة لأنه إذا تمادوا معاي زيادة رح يعرفون ويرجعون شوي ورا حق العنف الأسري".

وأضافت: "انفصلنا حفاظاً على بناتي وعلى سمعتي التي تأثرت وتأزمت في يوم ما، بسبب هذا الزواج.. عموماً خلصنا باب وسديناه، كنت ناوية أفتح صفحة وحياة جديدة".

فيما أكدت العيدان انفصال شهاب جوهر في شهر رمضان أيضا.

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