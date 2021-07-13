«وصفته بالأقرع»..براءة إعلامية كويتية من سب وقذف أحمد بدير

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلنت الإعلامية الكويتيه مي العيدان، عن براءتها من قضية سب وقذف الفنان أحمد بدير. ونشرت مي العيدان على «إنستغرام» صورة لها برفقة الفنان أحمد بدير، وعلقت عليها قائلة:«تم الحكم اليوم في براءتي من القضية التي رفعها علي الفنان المصري أحمد بدير بالكويت، وبراءتي من الإساءة له».

وأضافت:«شكرا للقضاء الكويتي النزيه والمحامي ضاري الواوان وطاقم مكتبه ودفاعه عني بهذه القضية، ولايبقي سوى وجه الله تعالى».

وكانت الإعلامية الكويتية «مي العيدان» أثارت الجدل عندما وصفت الفنان الكبير أحمد بدير بـ«الأقرع»، عندما نشرت صورة له هو وابنته وعلقت عليها قائلة:«صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع».

وأضافت: «أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة.. واعتقد إنك شوفتى ده كفاية فى هجوم الوطن العربى كله عليكى اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللى ردت غيبتنا».

وتابعت: « لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة، فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم فى جمله مفيدة، مع احترامى لكل الفنانين طبعا، أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله.. وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news