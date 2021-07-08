سحب «ثانية» دينا الشربيني من دورالعرض.. صفرإيرادات لعدة أيام

بعد الخيبات المتتالية لفيلم«ثانية واحدة» بطولة دينا الشربيني، وتكرارتحقيقه «صفر إيرادات»، قررت الشركة المنتجة سحبه من دور العرض.

وكانت دينا الشربيني قد صرحت في تصريح سابق « أنا مش مسؤولة عن الإيرادات، وهذا شئ يخص المنتج، أنا أديت عملي فقط».

وجاءت إيرادات الفيلم خلال الأيام الأخيرة منخفضة بصورة كبيرة، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشكلات، ثم يتعرض لحادث «يقلب حياته».

والفيلم من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، بطولة دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في العمل.

وتنتظر الشربيني تحديد موعد عرض فيلم «30 مارس» للمخرج أحمد خالد موسى، والذي تشارك في بطولته مع مجموعة من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وأسماء أبو اليزيد، إضافة إلى أحمد خالد صالح

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