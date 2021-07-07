لعنة صفر ايرادات تطارد «شنطة» بيومي فؤاد و«ثانية» دينا الشربيني

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

من الطبيعي الحديث عن ايرادات الأفلام وصعودها، أو انخفاضها أحيانا في دور العرض المصرية، وفق الأزمات والظروف المتغيرة وإقبال اجمهور، ولكن من غير الطبيعي أن نسمع مصلح جديد على ايرادات شباك التذاكر وهو صفر ايرادات. هذا ما حدث بالفعل وشكل علامة استفهام كبيرة، وخوف لدى صناع السينما.

ومني فيلم«الشنطة» لبيومي فؤاد بخيبة أمل غير مسبوقة لفيلم آخر حيث حقق صفر إيرادات في أحد عروضه. ورفع أيضا من دور العرض المصرية فيلم «للايجار» بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة وصلت في آخر عروضه لحوالي 2000 جنيه، بينما حقق «بكل أسف» صفر ايرادات في دور عرض كثيرة جدا.

وفي خبر صادم حقق الفيلم طوال فترة عرضه إجمالي إيرادات نحو 125 ألف جنيه، رغم أن هذا الرقم لا يمكن ان يتناسب مع نجومية بطله الفنان الكبير خالد الصاوي، والممثلة شيري عادل، ولكن وقعت الكثير من المشكلات بين الشركة المنتجة والصاوي أثناء التصوير وتوقف العمل عدة مرات قبل أن النور.

ثانية واحدة

أما فيلم «ثانية واحدة» لدينا الشربيني فكان منذ بداية عرضه سببا في إحباط صناعه حيث تذيل القائمة الخاصة بشباك التذاكر طوال الوقت وفشل في المنافسة وحقق صفر ايرادات في بعض السينمات المصرية ووصلت ايراداته لحوالي 800 جنيه.

وأكد المنتج هشام عبد الخالق نائب رئيس غرفة صناعة السينما ل«لامارات اليوم» أن هناك مشكلات تواجه بعض الأفلام في بعض الفترات وهذا شيئ متعارف عليه في كل العالم«، وأضاف ان قبل عيد الفطر وحدوث حظركانت الايرادات جيدة وحققت بعض الافلام ايرادات مرتفعة مثل فيلم»وقفة رجالة«الذي حقق 25 مليون جنيه، ثم ضعفت الايرادات بشدة بسبب الحظر الجزئي لكن بعض الافلام لم تكن سيئة من حيث النجاح المادي مثل أحمد نوتردام لرامز جلال وديدو لكريم فهمي

وأوضح عبد الخالق أنه لا يوجد بوجه عام شيء يسمى بـ»صفر«إيرادات لأي فيلم بدور العرض، حتى لو حقق في بعض دور العرض صفر ايرادات ولم يدخله احد لكن هذا لا يعني انه حقق في المجموع العام صفير ولكن هناك حسبة سينمائية ملخصها أن تحقيق إيرادات بـ50 ألف جنيه لفيلم على مستوى الجمهورية يعني صفر إيرادات

وقال عبد الخالق بعرض فيلم»مش أنا«لتامر حسني ثم»البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، لكريم عبد العزيز، ودخول أفلام جديدة في السباق السينمائي في دور العرض تم رفع نسبة الإشغال للسينمات لـ70% ما سيحدث طفرة بكل تأكيد في الايرادات.

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