دينا الشربيني «لاتذهب للمأذون مرتين»..إنفعال وانسحاب من مؤتمر صحافي بسبب عمرو دياب

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

تعرضت الفنانة دينا الشربيني لموقف حرج جدا، أدى لانسحابها من أمام الكاميرات، في العرض الخاص لفيلمها الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، بإحدى دور العرض، بسبب سؤالها عن عمرو دياب.

بدات المشكلة عندما بدات دينا في التحضر أمام إحدى المراسلين لإجراء لقاء قبل دخولها قاعة العرض وقام المراسل بسؤالها عن سبب وضعها صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها وعن طبيعة العلاقة مع نور عمرو دياب، وهل هذه بداية للرجوع والتمهيد له مع دياب، أم محاولات منها لتحسين الوضع بينهما، وهنا استشاطت دينا غضبا وانسحبت أمام الجميع وصاحت بصوت سمعه جميع من كان بدار العرض وقالت للمراسل «انتو فظاع.. امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا»

وكانت دينا الشربيني قد قامت بتهنئة نور عمرو دياب في عيد ميلادها، ووضعت صورة لها وقالت لها «عيد سعيد للجميلة من الداخل والخارج»، لترد عليها نور عمرو دياب بحب كبير وأنها الأفضل والأحب بين الجميع، بينما غاب عمرو دياب عن التعليق تماما ولم يقوم بأي تفاعل على صورة ابنته أو تعليق دينا ولم يضع صورة لنور لتهنئتها بعيد ميلادها، واعتبر البعض أن علاقة دينا ونور محاولة للتأثير على عمرو دياب وللاصلاح بينهما خاصة أنها لازالت ترتبط بعلاقة قوية فقط بابنته نور دون باقي العائلة واولاده من زينة عاشور

حضرت دينا العرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» والذي طرح منذ ساعات للمشاركة في موسم الصيف وعيد الأضحى بعد الكثير من التأجيلات بسبب جائحة كورونا واعتبار الفيلم من الميزانيات الكبيرة التي عن 70 مليون جنيه، والفيلم وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد فهمي، عمرو عبدالجليل، ونسرين أمين وآخرين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفناوي.

تدور القصة حول شخصية إعلامي، يحاول البحث عن الحقائق متنكرا في عدد من الشخصيات المختلفة، في إطار كوميدي، بينما تجسد دينا دور زوجته خبيرة العلاقات الاجتماعية والزوجية.

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