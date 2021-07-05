غوغل يحتفي بـ"مليحة أفنان".. فمن هي؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وضع محرك البحث "غوغل" اليوم، صورة الفنانة التشكيلية الفلسطينية مليحة أفنان، التي تعد من بين أهم فناني الشرق الأوسط في القرن العشرين في الفن التشكيلي، واشتهرت بفن "اللوحات المكتوبة".

وولدت مليحة أفنان في مدينة حيفا الفلسطينية، ثم انتقلت إلى بيروت مع عائلتها عام 1949، حيث حصلت على بكالوريوس الآداب من الجامعة الأميركية في بيروت، وعلى ماجستير الآداب في الفنون الجميلة من كلية كوركوران للفنون والتصميم في واشنطن العاصمة، وعاشت أفنان في الكويت منذ 1963 حتى 1966، ثم انتقلت إلى بيروت من 1966 حتى 1974، وفي باريس من عام 1974 حتى 1997، حيث انتقلت إلى لندن.

وتوفيت مليحة أفنان في لندن 6 يناير 2016 عن عمر ناهز 80 عاماً، وما زالت ذكراها حاضرة، لتهم الفن والفنانين.

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