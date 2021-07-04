محامي شيرين عبدالوهاب ينفي وجود تحرك قانوني بخصوص "تسريبات" والد حسام حبيب

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

على الرغم من تأكيد الفنان المصري حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنه سيلجأ إلى القضاء، بخصوص قضية التسريبات الصوتية لوالده من قبل مجلة " الجرس" اللبنانية، وصاحبتها نضال الاحمدية، والتي أثارت موجة واسعة من الجدل في الوسط الفني والاعلامي العربي، إلا أنه حتى الساعة لايبدو ان هناك اي تحرك في هذا الامر.

وكشف حسام لطفي، محامي شيرين عبدالوهاب، لـصحيفة«الوطن» المصرية، إن شيرين لم تتصل به طوال الأزمة الماضية ولم تطلب منه تحركا قضائيا حتى الآن في أزمتها سواء ضد نضال الأحمدية أو والد حسام حبيب أو أي شخص آخر.

وكان حسام حبيب قد أكد في تصريحات سابقة إنه «سيقاضي جميع من خرج وقام بالتسربيات وغيرها من الأشياء التي تخص شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب»، وخاصة أن «الأحمدية» توعدت بنشر تسريبات جديدة تخص حسام حبيب خلال الفترة المقبلة.

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