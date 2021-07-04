«زي المخدرات» و«منتشرة وناجحة».. أغاني المهرجانات تتسبب في خلاف بين حلمي بكر ومدحت العدل

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

تحول نقاش بين الملحن المصري المعروف حلمي بكر، والشاعر واالمنتج مدحت العدل إلى سجال وخلاف كبير في الرأي، حيث

هاجم حلمي بكر أغاني المهرجانات الشعبية معتبرا الدفاع عنها بمثابة هدم للأهرامات والثوابت الغنائية التي اعتاد الجمهور سماعها.

وانتقد بكر ما يتردد في تلك المهرجانات من كلمات بذيئة أدت إلى تردي الذوق العام وإفساده وقال لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب: «هو فيه أغنية تتقال اسمها أمك حصالة وبتكسب ملايين» وتابع مستنكرا:«دي أغنية منتشرة بقالها كام يوم».

مدحت العدل دافع عن المهرجانات الشعبية مشيرا إلى انتشارها ونجاحها واستشهد بتواجد نجله في بريطانيا حيث أخبره أحد الباحثين الأميركيين أنه يجري رسالة ماچستير حول انتشار تلك الظاهرة في مصر والدول العربية، موضحا أن الموسيقي والموزع فتحي سلامة كان أول من نبه إلى ظاهرة المهرجانات الشعبية وأشار إلى انتشارها كلون غنائي ولاداعي لرفضها كما يفعل حلمي بكر.

وشدد بكر على أن «أغاني المهرجانات زي المخدرات، ومنح مطربيها عضوية نقابة الموسيقيين زي تقنين الحشيش، يبقى بالمرة نفرج عن تاجر المخدرات ونطله من السجن ونسقفله».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news