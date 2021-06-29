نضال الأحمدية تتوعد بالمزيد من تسريبات والد حسام حبيب: «القصة طويلة»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أكدت رئيسة تحرير مجلة "الجرس" اللبنانية، نضال الأحمدية، التي تبنت التسريبات الصوتية لوالد حسام حبيب، إن لديها تسجيلات صوتية أخرى تخص علاقة المطربة شيرين عبد الوهاب بزوجها حسام حبيب ووالده، رافضة الكشف عن موعد الإعلان عن هذه التسريبات، و أكدت «أن القصة طويلة».

وأضافت نضال الاحمدية لصحيفة «الوطن»، أن شيرين عبد الوهاب، فنانة عقوية وتلقائية وصادقة، وأن الهدف مما نشرته تنبيهها مما يخطط لها.

وكانت مجلة "الجرس" اللبنانية قد نشرت قبل أيام، تسجيلا صوتيا منسوبا لوالد حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين، يروي فيه مخططا، وفقا للتسجيل الصوتي، يكشف مخطط نجله للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإنجاب أطفالا كون شيرين تعاني من مشاكل صحية، تمنعها من الإنجاب في الوقت الحالي، ما دفعها للسفر للعلاج في الخارج. وجاء أيضا في التسجيل إن حسام يخطط للاستيلاء على أموال شيرين، التي يسحب منها دون الرجوع إليها، وفقا لكلامه.

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