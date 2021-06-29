فيديو..حسام حبيب يؤكد صحة التسريبات الصوتية ويقطع علاقته بوالده: أقرب الناس متورطين

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أكد الفنان المصري حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، صحة التسريبات الصوتية المنسوبة لوالده والتي أثارت ولاتزال ضجة كبيرة، بسبب ماتضمنته من تفاصيل مسيئة في علاقة حسام وشيرين.

وأعلن الفنان حسام حبيب قطع علاقته بوالده، بعد أزمة التسجيلات، مشيرا إلى أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إليه مهما كانت درجة قرابته.

وأضاف «حسام» في فيديوعلى «إنستغرام»، أن الفتاة التي ظهر صوتها في التسجيل المسرب «مزقوقة» من أقرب الناس له ولزوجته شيرين عبدالوهاب.

وقال حسام حبيب، «إن أقرب الناس لهم متورط في محاولة تشويه العلاقة مع شيرين والناس دى كان لها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية»، مضيفا: «أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها».



وأكد حسام «أنا تزوجت شيرين عبد الوهاب، وهي أنجح واحدة في الوطن العربى ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دي لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد إنه يتدخل في العلاقة بينى وبين زوجتى حتى أقرب الناس لي».

وأضاف حسام: «إن هذا الشخص القريب جدا مش أول مرة يأذينى وأسف إن بقول عليه هذا الشخص رغم قربه مني، والتسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت ووللأسف جاب سيرة والدتي رغم إنه الشخص اللي مخلفني ومنفصلين وكانت دائما تدعوني للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها».

وكشف «حبيب» كواليس التسجيلات التي جرى تسريبها، مشيرًا إلى أن لديه رسالة من صاحبة الموقع الذي نشر التسجيلات، وأنها حرضت فتاة على من أطلق هذه التصريحات لمدة 6 شهور، وسجلت هذه المكالمة له، مشددًا على أنها لم تكن في سياق حوار صحفي ولكنها مكالمة مسجلة.

وظهرت شيرين عبد الوهاب خلال الساعات الماضية من خلال ترد تسجيل صوتي، على «تويتر» تجاهلت فيه والد زوجها مدافعة عن زوجها حسام مطالبة من الجمهور عدم القسوة عليه وتوخي الحقيقية قائلة «حسام ربنا هو اللي بعتهولي، فربنا مش بيعملي حاجة وحشة، حسام بيحبني أكتر من نفسه، أنا وبناتي، بدليل إنه من ساعة ما اتجوزني ما استفدش بأي حاجة ومعملش لنفسه أي حاجة».

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