"إحنا في زمن المسخ"..رانيا محمود ياسين: تسريبات والد حسام حبيب خراب بيوت

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعربت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، استياءها من التسريبات الصوتية التى نشرت لوالد الفنان حسام حبيب، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على «فيس بوك»: «أنا مش فاهمة إيه الاستفادة من تسريب مكالمة لشخص بيتكلم من وجهة نظره في حياة ابنه اللي ممكن متكونش دي وجهة نظر ابنه نفسه، التسريب ده هيتسبب في خراب البيت، لحد إمتى هتفضل السوشيال ميديا تخترق بيوتنا وأسرارنا وحياتنا».

وتابعت: «في نفس الوقت إن الأمور لو ما وصلتش للعامة وللعلن ممكن يبقى فيه خط رجعة لكل الأطراف، اتقوا الله بجد بقى شيء مقزز أوي.. حقيقي إحنا في زمن المسخ».

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا،على نطاق واسع، تسريبات صوتية منسوبة لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب عن زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث قال حسين حبيب فى التسريبات الصوتية إنه يتكهن بأن حسام ابنه شخصية ليست سهلة، وأنه يخطط للاستيلاء على أموال زوجته شيرين عبد الوهاب، خاصة أنه يعتقد أنها منحته توكيلا رسميا للتحكم فى كل شيء.

وكشف عن نية ابنه أن الزواج مرة أخرى للإنجاب، خاصة أن شيرين عبد الوهاب تقدمت فى العمر وتعاني من تأخر الإنجاب، مؤكدًا أن والدة حسام حبيب لا تحب شيرين لأنها من طبقة اجتماعية مختلفة عنهم.

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