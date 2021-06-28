إعلامية لبنانية شهيرة وراء تسريب فيديو والد حسام حبيب

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أكدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية صحة التسجيلات المنسوبة لوالد المطرب حسام حبيب، والتي تم نشرها عبر موقع مجلة "الجرس"، التي تملكها وترأس تحريرها.

أوضحت نضال الأحمدية في تصريحات لموقع "القاهرة 24" أنها كانت تمتلك المعلومات التي تؤكد صحة كلام والد حسام حبيب، عن علاقته المتوترة مع شيرين عبد الوهاب، لكنها لم تكن تمتلك الأدلة التي تثبت صحة تلك المعلومات.

أضافت أن محررين الجرس اخترقوا والد حسام حبيب بطرقهم الخاصة، وأن التحقيق استغرق 6 أشهر، مؤكدة أن حسين حبيب والد حسام حبيب يستحق ما حدث له بعد نشر التسجيلات.

ولم يصدر حتى الآن أي رد معلن من حسام حبيب أو شيرين عبد الوهاب بشان تصريحات حسين حبيب، والد الأول.

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