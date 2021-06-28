فيديو..شيرين عبد الوهاب لاتزال صامتة.. ماحقيقة بحث حسام حبيب عن زوجة للإنجاب ؟

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أكد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، وحما الفنانة شيرين عبدالوهاب، عدم صحة التسجيل المنسوب له، والذي نشره أحد المواقع الإخبارية العربية، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، من دون أن يكون هناك اي تصريح او رد من شيرين عبدالوهاب، حسام حبيب.

وقال حسين لموقع"مصراوي": "أي عاقل سيعرف أن هذا الكلام مُفبرك والمقصود به خراب البيوت". وجاء في التسجيل الصوتي الذي تم نسبه لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام.

الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، كشفت تفاصيل جديدة بشأن التسريب الصوتي، مؤكدة

أن التسريب الصوتي حقيقي، ويخص حسين والد حسام حبيب، وأن محرري مجلتها تمكنوا من استدراجه للحديث بطرقهم الخاصة لكي يحصلوا عليه بشكل سري.

وأوضحت أن العمل الاستقصائي لمحرري مجلتها "الجرس" من أجل الحصول على أدلة مادية تدين والد حسام حبيب استغرق 6 أشهر من العمل الاستقصائي.

وأكدت نضال الأحمدية أن حسين حبيب يستحق ما حدث له بعد نشر التسجيلات، وأردفت معلقة: "لقد اعترف بكل شيء، وكشفنا وجهه الحقيقي، وطالما أنه ينفي أن هذا هو صوته في التسريب فبإمكانه التقدم بشكوى للمحكمة، خاصة وأننا أصبحنا في زمن بصمة الصوت".

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خلال الساعات الماضية، تسريبا صوتيا يتحدث عن إعلان حسين حبيب، والد حسام حبيب، خطة نجله للزواج سرا على المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وجاء في التسريب الصوتي، المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب، حديث للأخير يكشف فيه خطة نجله للزواج سرا على شيرين عبد الوهاب، من أجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار، على حد زعم التسريب.

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