«تفاهة» طفل فيلم «بلية ودماغه العالية» متهم بالإتجار في المخدرات

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض طفل فيلم «بلية ودماغه العالية» الشهير بـ«تفاهة»، لحيازته 50 جرامًا من الهيروين بغرض التعاطي والاتجار، بحسب عدد من الصحف والمواقع المصرية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط «تفاهة»، الذي تم القبض عليه واتهامه في عدة قضايا، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على حوالي 50 جرامًا من مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع وهاتف محمول.

وأحيل المتهم إلى النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طالبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

يذكر أن أول ظهور فني له كان من خلال فيلم «بلية ودماغه العالية» عام 2000، مع الفنان محمد هنيدي، من خلال شخصيته «تفاهة»، شارك بعدها في جزئي مسلسل «رجل في زمن العولمة»، قبل أن يختفي عن الساحة الفنية.

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