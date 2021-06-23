حسين الجسمي ينعى أحمد المهدي: وداعًا شريك النجاح

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نعى الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي،​ المخرج المصري ​أحمد المهدي، الذي وافته المنية اليوم​ بعد صراع مع المرض، ونشر الجمسي على صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي صورة للراحل بالأبيض والأسود وأرفقه برسالة مؤثرة جاء فيها :"إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا شريك النجاح".

وترك أحمد مهدي بصمة في إخراج الأغاني المصورة. بدأ مسيرته الفنية عام 1997 وعمل مع العديد من أهم الفنانين العرب منهم أنغام، شيرين عبدالوهاب، وائل كفوري، حسين الجسمي، أيمن الأعتر، ذكرى، أمل حجازي.

أخرج الراحل عدة أعمال، منها "مسلسليكو" فوازير للفنان محمد هنيدي عام 2013، و"بحر النجوم" عام 2008 الذي شارك فيه كل من :" هيفا وهبي، ووائل كفوري، وكارول سماحة، و رويدا المحروقي وأحمد الشريف، ومسلسلات "عروس البحر" عام 2012، ومسلسل "الجراج" عام 2006.

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