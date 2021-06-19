ياسمين عبدالعزيز وزوجة طليقها ريهام حجاج تتصدران البحث.. الحرب الباردة مستمرة

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

لازالت الحرب الباردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي متواصلة بشكل غير مباشر بين النجمة ياسمين عبدالعزيز وزوجة طليقها محمد حلاوة الفنانة ريهام حجاج، والمذيعة بوسي شلبي.

وأثارت تصريحات ريهام حجاج عبر حلقة خاصة ظهرت فيها مع بوسي شلبي وتحدثت عن علاقتها بياسمين عبدالعزيز، واصفة إياها بكلمة الطرف الآخر.

وبعد البث أغلقت التعليقات عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي التي أذيعت عليها الحلقة، ومع ذلك تصدرت تصريحات ريهام حجاج مواقع البحث، وهاجمها البعض لأنهم وجدوا تصريحاتها غير منطقية، خاصة فيما يشير لنجوميتها وحجم تأثيرها، وأنها وصلت بموهبتها للبطولة المطلقة، ودون تدخل من زوجها الملياردير المصري في الإنتاج.

واختتمت ريهام الحلقة بإعلانها الحمل من زوجها محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

بينما كتبت ياسمين عبدالعزيز، منشوراً عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام، ردت فيه بشكل غير مباشر على ريهام بعد إذاعة الحلقة.

ونشرت ياسمين، صورة مدوناً عليها عبارة: «تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة ما بالك بقى لو عملت؟»، وكتبت «الصمت مش ضعف.. الصمت قوة»، ليؤكد الجميع في التعليقات أن ياسمين تقصد ريهام حجاج.

وبعد هذه العبارات نشرت ياسمين صورة أخرى لأحمد العوضي مكتوباً عليها «على الله حكايتكم» وهي عبارته الشهيرة في مسلسل «اللي ملوش كبير» الذي لعب بطولته أمام ياسمين في رمضان. وأضيفت على العبارة جملة اعتبرها البعض موجهة إلى بوسي شلبي وريهام حجاج.

وكانت بوسي شلبي قد دخلت فيما يشبه أزمة علقت عليها ياسمين عبدالعزيز مؤخراً، إذ رأت بوسي في لقاء مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج «شيخ الحارة» أن ياسمين ليست بطلة الشباك الأولى في السينما المصرية من حيث الإيرادات، معتبرة أن يسرا هي البطلة الوحيدة للسينما في كل العصور وبالإيرادات والتاريخ أيضاً. بينما نشرت ياسمين المقطع وعلقت بسخرية عبر صفحتها الرسمية بـ«انستغرام» وكتبت «هموت»، ووضعت وجوهاً ضاحكة كثيرة، ومن هنا بدأت الأزمة؛ لتنشر بوسي في اليوم التالي مقطعاً لحلقة خاصة مع ريهام حجاج.

ورغم نفي بوسي وجود أي خلافات بقولها: «معنديش أي مشكلة مع أي حد في الوسط الفني». لكن مازالت ياسمين وريهام وبينهما بوسي شلبي يتصدرن حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ويتراشقن بشكل غير مباشر بالعبارات الساخرة.

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