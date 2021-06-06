بالفيديو.. عمرو سعد لدلال عبد العزيز: "قومي روحي البيت"

المصدر: مروة سليم - دبي

كشف الفنان المصري عمرو سعد خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر "ام بي سي" مصر والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال حرجة جداً.

وقال سعد من خلال اللقاء الذي بث الأول من أمس، رداً على سؤال من الإعلامي شريف عامر "ماذا لو تخيلت أنك توجه كلمة للفنانة دلال عبد العزيز حالياً، ليرد سعد قائلا "حقول لها قومي.. قومي بقى.. ارجعي بيتك"، في دلالة منه أنه يتمنى شفاؤها.

وأضاف عمرو سعد "دايما على تواصل طول الوقت مع حسن الرداد ورامي رضوان ورحت المستشفى، لأن بتربطني علاقة عاطفية كبيرة جداً مع أستاذة دلال، خصوصا بعد مشاركتها في مسلسل ملوك الجدعنة، وعرفتها عن قرب أكتر وحصل بينا معايشة وحسيت إنها قريبة مني جداً، وإنها فعلا كأنها أمي".

وأشار إلى أنه عرض على أسرة الفنانة المصرية، إخراجها من المستشفى، وتلقي العلاج بالمنزل، موضحا "قولتلهم ما تروح البيت ونراعيها في بيتها بس هي حالتها حرجة شوية وربنا يكرم وتقوملنا بالسلامة".

ووجه عمرو سعد دعواته لها بالشفاء، كما طالب جمهورها بأن يدعي لها من قلبه ربنا يشفيها.

من جانبها كشفت مسؤولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية المصرية، الفنانة نهال عنبر، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز منذ إصابتها بفيروس كورونا منذ 34 يوماً، في مستشفى العزل، حيث قالت في تصريح خاص لصحيفة "اليوم السابع" إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تشهد تحسنا هذه الفترة ولكنه ببطء شديد.

وتابعت الفنانة نهال عنبر: نشعر بالأمل في أن يتم شفاء الفنانة دلال عبد العزيز قريبا بإذن الله، وتعود وسط أسرتها، مؤكدة أنها لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا خلال الفترة الماضية، طالبة من الجمهور الدعاء للفنان بالرحمة والمغفرة وبالشفاء للفنانة دلال عبد العزيز.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم قد نشرت صورة عبر خاصية "ستوري" على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، لباب غرفة والدتها داخل المستشفى من الخارج، حيث كتبت على ورقة قامت بتعليقها على باب غرفة والدتها قائلة "المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها" في إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.

كما شاركت صورة أخرى لوالديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، عبر "انستغرام" قائلة: "بحبكوا أوي وربنا معانا وربنا كبير".

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد أصيبت بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الذي عرض في رمضان الماضي "ملوك الجدعنة" وهو من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس.

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