لبنان ينعى الممثل والمخرج حسام الصباح

المصدر: بيروت - رويترز

توفي الممثل والمخرج المسرحي اللبناني حسام الصباح، اليوم السبت، عن عمر ناهز 73 عاماً متأثراً بجروح أصيب بها نتيجة حادث سير في جنوب لبنان.

وكان الصباح قد نقل قبل 10 أيام إلى أحد مستشفيات مدينة صيدا في جنوب لبنان، حيث ظل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة صباح اليوم.

وقالت وزارة الثقافة اللبنانية في بيان: «برحيل الممثل والمخرج، الفنان القدير، حسام الصباح تفقد الساحة الفنية والثقافية موهبة مميزة وأداء تمثيلياً أبدع من خلاله الراحل من تجسيد الشخصيات وإيصالها إلى الجمهور بطريقة احترافية مشبعة بالثقافة الفنية».

وحسام الصباح هو ممثل ومخرج لبناني من مدينة النبطية في جنوب لبنان، بدأ حياته مشاركاً بأعمال مسرحية في نواد شبابية قبل أن يدخل عالم الاحتراف ويلعب دورا محورياً في مسرحية «الغربال» التي قدمت في النبطية عام 1970. وشارك في مسرحية «عتمة الليل» للشاعر الراحل طعان أسعد التي شملت أغنيات من ألحان إيلي شويري وعازار حبيب.

لعب الصباح أدواراً مؤثرة في أفلام لبنانية عديدة بينها «بيروت اللقاء»لبرهان علوية و«الانفجار» لرفيق حجار و«المجازف» ليوسف شرف الدين و«المخطوف» لإبراهيم مرعشلي. كما شارك عام 1992 في فيلم «ناجي العلي» لعاطف الطيب.

وظل الصباح مواظباً على الظهور في مسلسلات لبنانية وسورية عديدة منها «قناديل شعبية» لرشيد علامة و«قريش» لجورج غياض.

ولاقى شهرة كبيرة في مسلسل «زمن الأوغاد» إخراج يوسف شرف الدين والذي تناول فترة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.

وقبل وفاته كان الصباح ضيفاً في مسلسلات شهر رمضان، حيث ظهر في مسلسل «2020» للممثلة اللبنانية نادين نجيم والممثل السوري قصي خولي.

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