العالم يودع ويليام شكسبير.. أول متلقي لقاح "كورونا" في العالم

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

توفي أول رجل في العالم يحصل على لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد19)، وهو البريطاني الشهير باسم ويليام شكسبير. وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن شكسبير أول رجل يقدم على تلك الخطوة، حيث سبقته إليها سيدة تدعى مارغريت تبلغ من العمر 91 عاما.

وتوفي شكسبير في المستشفى عن عمر ناهز 81 عاما بعد معركة طويلة مع مرض ليس له علاقة بفيروس كورونا.

وكان شكسبير الذي يعرف أيضا باسم بيل، كان قد احتل عناوين الصحف العالمية في ما يسمى بـ V-Day في 8 ديسمبر بعد أن تلقى أول جرعة من اللقاح في مستشفى جامعة كوفنتري ووارويكشاير.

وقالت مستشفيات جامعة كوفنتري ووارويكشير، إن شكسبير، الموظف السابق في رولز رويس، توفي بسبب سكتة دماغية.

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