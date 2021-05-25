مصادر طبية: دلال عبد العزيز تسأل الممرضين عن صحة سمير غانم

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أفادت مصادر طبية مصرية، إن الفنانة دلال عبد العزيز سألت عن زوجها الفنان سمير غانم وإنها لا تزال تجهل حتى الآن واقعة وفاته.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عدة، إن "دلال عبد العزيز تسأل الممرضين باستمرار عن زوجها سمير غانم وحالته، وأنها تريد مقابلة بناتها، خاصة أنها ممنوع عنها الزيارة، بسبب فيروس كورونا".

وتابع المصدر، أن "الأطباء والممرضين يحاولون طمأنتها على بناتها، ومنعوا إخبارها بوفاة سمير غانم حاليا، لكنهم قالوا لها إن حالته، كما هي، ليست جيدة، تمهيدا لتعريفها بالحقيقة في وقت قريب".

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن السبت الماضي، أن نتيجة المسحة الخاصة بالفنانة دلال عبد العزيز جاءت سلبية، ولا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، وأنه لم يتم إبلاغها حتى وقت تصريحاته بوفاة زوجها الفنان سمير غانم.

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