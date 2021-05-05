تسريبات تتجاهل محمد رمضان..أحمد السقا وياسمين عبد العزيز الأعلى أجرا في دراما رمضان

تصدرت تسريبات انتشرت عن أجور الممثلين والممثلات المشاركين في سباق دراما رمضان 2021، مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت بعض الصحف الرسمية المصرية قائمة خاصة بأجور الممثلين مشيرة إلى أن هناك خفض لهذه الأجور مقارنة بالأعوام السابقة

وأشارت تقارير إلى أن الميزانية الإجمالية لمسلسلات رمضان للعام الجاري وصلت إلى قرابة مليار جنيه مصري، ولم تتضمن القائمة المسربة اجر الفنان محمد رمضان الذي اعتاد أن يتصدر قائمة الأجور.

قائمة الأجور المسرية لم يتم نفيها أو تاكيدها من قبل النجوم، او الجهات المنتجة وعلى رأسها شركة "سينرجي" و"العدل جروب"، و"طارق الجنايني"، و"ممدوح شاهين".

جاء في المركزالأول بقائمة أعلى أجور رمضان 2021 الفنان أحمد السقا، عن بطولته في مسلسل "نسل الأغراب" بأجر 33 مليون جنيه مصري، بينما جاء الفنان أمير كرارة، الذي يشارك بطولة العمل في المركز الثالث بـ28 مليون جنيه، في المركز الثاني الفنان يحيى الفخراني، بأجر 22 مليون جنيه، عن بطولته في مسلسل "نجيب زاهي زكش"، أما المركز الرابع فهو من نصيب الفنان، كريم عبد العزيز، عن بطولته الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، بأجر 20 مليون جنيه، وفي المركز الخامس جاء الفنان أحمد مكي عن دوره في "الاختيار 2"، بأجر بلغ 17 مليون جنيه لكليهما، وفي المركز السادس جاء أحمد عز ويوسف الشريف بأجر 15 مليون جنيه، عن مسلسلي "هجمة مرتدة" و"كوفيد 25"

وبالنسبة لأجور النجمات تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، المركز الأول بأجر 20 مليون جنيه عن مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي يشاركها بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي، وجاءت نيللي كريم، في المركز الثاني بأجر 18 مليون جنيه عن دورها في مسلسل "ضد الكسر"، بعد نجاح مسلسلها في رمضان الماضي "بـ100 وش.. وشروعها كل عام في بطولة مسلسل يحمل اسمها ويتم تسويقه لعدد كبير من القنوات والمنصات وفي المركز الثالث جاءت الفنانة منى زكي، عن بطولتها مسلسل "لعبة نيوتن"ب 17 مليون جنيه، المركز الرابع احتلته ريهام حجاج، بـ12 مليون جنيه عن بطولتها مسلسل "كل ما نفترق"، وجاءت الفنانة يسرا في المركز الخامس بأجر 11 مليون جنيه عن بطولتها لمسلسل "حرب أهلية" مع باسل خياط وأروى جودة. المركز السادس فجاء من نصيب الفنانة غادة عبد الرازق، عن بطولتها مسلسل "لحم غزال" وتردد أنها حصلت على 10 مليون جنيه.

والمركز الأخير في قائمة أعلى النجمات أجرا في رمضان 2021 جاءت الفنانة دينا الشربيني، عن بطولتها مسلسل "قصر النيل" ب 7 مليون جنيه.

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