يسرى تغازل زوجها بعد أول ظهور له في عمل فني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

غازلت الفنانة المصرية يسرى زوجها خالد صالح سليم، الذي ظهر معها في مشهد كضيف شرف الحلقة السابعة عشرة، أمس الخميس، في مسلسل "حرب أهلية"، معتبرة أنه قام بتهدئة الحرب الدائرة عبر أحداث المسلسل، بعد أن ظهر بدور والد صديق ابنتها "تمارا" التي تؤدي دورها الفنانة "جميلة عوض".

وشاركت يسرى جزءا من حوارهما معًا في المسلسل، حين كان يغازلها قائلا: "الولد ده عمره ما دخل عليا بحاجة حلوة دلوقتي دخل بحاجتين".

لتعلق على كلامه عبر حسابها بموقع فيس بوك، قائلة: "أحلى معاكسة دي ولا إيه.. مفيش بعد كده كلام. هي الحرب إحلوت فجأة كده ليه؟".

يذكر أن هذا الظهور يعد الأول لسليم في الدراما التلفزيونية، رغم انتمائه لأسرة شهيرة فهو ابن صالح سليم، الرئيس التاريخي للنادي الأهلي ولاعب الكرة الأسبق والممثل كذلك، وشقيقه هو الفنان هشام سليم.

يشار إلى أن مسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرى وباسل خياط وأروى جودة، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

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