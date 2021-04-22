مدحت العدل: اعتذرت عن كتابة "نسر الصعيد" خوفا من تدخل محمد رمضان

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

نفى السيناريست مدحت العدل، ما أشيع عن رفض الفنان محمد رمضان كتابته لمسلسل «نسر الصعيد»، موضحًا أنه هو من اعتذر عن كتابة المسلسل بعدما لاحظ تدخل رمضان كثيرًا في العمل.

وقال لبرنامج «شيخ الحارة والجرئية» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي إن محمد رمضان حاول أن يثنيه عن قراره إلا أنه رفض، متابعًا: «أنا ليا طريقة في الشغل ومش ديكتاتور وأتقبل وجهة نظر الممثل.. لكن مش هقبل التدخل في كل حاجة».

وأضاف أنه اعتذر عن كتابة «نسر الصعيد» لتجنب مشكلات قد تنشب في المستقبل بسبب تدخل الفنان محمد رمضان، ذاكرًا أنه هو من اقترح على رمضان أن يأتي بالمؤلف محمد عبدالمعطي ليكتب له المسلسل، لأنهما كانا يجيدان التعامل مع بعضهما البعض.

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