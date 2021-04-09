بالفيديو..فنان عراقي يطلق فنانة كويتية بـ"الثلاثة" في بث مباشر

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

بعد أشهر من السجال عبر منصات التواصل الإجتماعي، حول زواج الفنان العراقي علي يوسف، من الفنانة الكويتية هند البلوشي، التي أكدت في أكثر من مناسبة أنها "زوجته على سنة الله ورسوله".

وخرج علي يوسف عن صمته للمرة الأولى معتبرا أن "إعلان الزواج غير كامل".

وعبر خاصية البث المباشر على "إنستغرام" رد علي، على تحدي البلوشي، وتشكيكها بقدرة الأخير على نفي هذا الزواج، وقام بإعلان طلاقه لها خلال البث المباشر قائلا: "أمام الملأ أقول لهند البلوشي أنتي طالق طالق طالق يا هند جاسم البلوشي أنتي طالق طالق طالق لو كان في صحة في كلامها أني زوجها وأني ما أتوقع صحة هذا الكلام".

وأكد المطرب العراقي أن قصة هند البلوشي كانت تمثل ضغطا نفسيا كبيرا عليه، بسبب التشهير الذي حدث له ولعائلته.

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