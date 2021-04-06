رامز جلال يكشف عن مظهره في برنامجه الرمضاني المقبل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف الفنان المصري رامز جلال عن البوستر الرسمي لبرنامجه الرمضاني المقبل عبر قناة "ام بي سي مصر".

ونشر رامز على "تويتر" صورة لمظهره الجديد ، وهو ممسك بفانوس رمضان وبضفيرة حمراء في شعره وخواتم على حروف اسمه، وقال: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر، قريبا إن شاء الله رمضان 2021".

وأكد النجم المصري أنه تريند رقم 1 على "تويتر"، داعيا الله أن يتممها على خير ويكملها بالستر، وقال:"ماشاء الله لا قوه الا بالله اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا" تريند رقم 1 على تويتر وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

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