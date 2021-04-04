وفاة الملحن المصري شاكر الموجي بعد صراع مع المرض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي فجر اليوم الملحن المصري شاكر الموجى، بعد صراع مع المرض "بحسب اليوم السابع"، بعد مسيرة فنية طويلة قدم فيها عددا من الأغاني الناجحة في مشواره الفني.



وقدّم الموجى خلال مسيرته عددا كبيرا من الأغنيات، سواء على مستوى الكلمات والألحان، لعدد من نجوم الفن المصري والعربي، أبرزهم: جورج وسوف وراغب علامة وكارول سماحة ووائل كفوري ووليد توفيق وميادة الحناوي.



واكتشف الراحل شاكر الموجي، العديد من المطربين، منهم نانسي عجرم، التي قدمها للجمهور بأولى أغانيها "محتاجالك" عام 1998، والمطربة "مروى" بأول ألبوم غنائى لها بعنوان "احترس".

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