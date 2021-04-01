ريز أحمد.. أول مسلم يرشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل

المصدر: لندن-رويترز

جسد الممثل البريطاني ريز أحمد شخصية عازف طبول يصاب بالصمم في فيلم "ساوند أوف ميتال" (صوت المعدن)، وهو الدور الذي جعل منه أول مسلم يرشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل.

وفي الفيلم الذي أخرجه داريوس ماردر، يجسد أحمد شخصية روبن الذي يقوم بجولة مع صديقته المغنية يفقد خلالها القدرة على السمع، ثم يسعى على مضض لطلب المساعدة وتعلم لغة الإشارة.

وقال أحمد إن استعداده لتجسيد الدور عن طريق تعلم عزف الطبول ولغة الإشارة تطلب منه جهدا كبيرا. وأضاف"على المستوى العاطفي كان نصا قاسيا للغاية. كتب داريوس ماردر شيئا مؤثرا حقا".

وأحمد (38 عاما) مغني راب أيضا ومرشح لجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) عن الدور نفسه في حفل يقام الأسبوع المقبل. وفي الفيلم يمضى روبن وقتا مع أطفال صم ويُدرس عزف الطبول. ودخل أحمد التاريخ في الشهر الماضي كأول مسلم يرشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل. وقال "اعتقد أن الكثير من الناس يشعرون بحماس شديد لأن فيلما عن الصم مرشح لنيل جائزة أفضل فيلم".

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