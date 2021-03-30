الفنانة جمانة مراد تنعى ابنتها في منشور على انستغرام.. "فراقك صعب"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعت الفنانة جمانة مراد ابنتها التي توفيت الاثنين، بكلمات مؤثرة أرفقتها مراد بصورة لابنتها.

وقالت مراد في المنشور: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وتابعت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

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