ريم غزالي.. ملكة الجمال ونجمة «ستار أكاديمي 3» التي غلبها السرطان

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثار خبر وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي، في مسشفي بالعاصمة الفرنسية باريس بعد صراع مع مرض السرطان، موجة حزن وتفاعل واسعة النطاق، وقالت سلمى غزالي، نجمة "ستار أكاديمي"، وشقيقة الفنانة الراحلة في مقطع فيديو نشرته في صفحتها على انستغرام: " منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم". وفيما يلي بعض المعلومات من سيرتها الذاتية:

ولدت ريم غزالي في عام 1982، ونشأت ضمن أجواء موسيقية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لوكس في 2004، وهي مسابقة محلية وحققت اللقب نظراً إلى جمالها الذي لفت الأنظار، ثم شاركت في برنامج «ستار أكاديمي 3» في عام 2005 وكان الأمر حلماً يتحقق بالنسبة لها، قبل أن تخرج أمام زميلتها شيماء هلالي، التي حصلت على نسبة تصويت أعلى منها.

إعتبرت ريم غزالي أن خروجها من برنامج «ستار اكاديمي» كان عن طريق مؤامرة، ولم يكن لها علاقه بتصويت الجمهور بحسب ما صرحت، وقالت وقتها إنها كانت سترفع دعوى قضائية ضد البرنامج لتحصل على حقها، أما إدارة العمل نفت أن يكون قد حصل أي سوء تفاهم بينها وبين ريم غزالي.

عملت في المحطة الوطنية الجزائرية، ومثّلت في العديد من الأعمال الرمضانية، وتزوّجت من المنتج نبيل بن ناصر، وشاركت في مسلسل «بوقرون»، الذي عرض على شاشة MBC وقناة جزائرية خلال شهر رمضان عام 2018. في نوفمبر عام 2019 خضعت ريم غزالي لعملية إستئصال ورم في الدماغ، في إحدى المستشفيات في فرنسا.

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