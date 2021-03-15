نجل الفنان السعودي إبراهيم الحربي ينفي تدهور صحة والده

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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نفى نجل الفنان السعودي إبراهيم الحربي تدهور صحة والده، وادخاله العناية المركزة.

وقال بتغريدة على تويتر "والدي بصحة جيدة، ويتلقى العلاج في مستشفى جابر ، وعار عن الصحة ما يتردد عن دخوله العناية المركزة، نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى.

 وكانت أنباء تداولتها مواقع مختلفة تفيد بنقل الفنان السعودي إبراهيم الحربي، يوم "الأحد"، إلى العناية المركزة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

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