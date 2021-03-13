محمد رمضان يعلن إصابته خلال تصوير «موسى»: قدر الله وما شاء فعل

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن تعرّضه لإصابة شديدة في الظهر، خلال تصويره مسلسله الجديد «موسى» الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، ما تطلب ذهاب بطل «البرنس» إلى المستشفى.

وعبر صفحته على «انستغرام»، نشر محمد رمضان، أمس، مقطع فيديو. وكتب «الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهارده، ولكن الحمد لله الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون».

واختتم التعليق «ثقة في الله نجاح دائماً وأبداً.. رمضان يجمعنا».

وتلقى الفنان الكثير من الدعم والدعوات من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

يشار إلى أن مسلسل محمد رمضان الجديد من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإنتاج تامر مرسي وإخراج محمد سلامة. وتشارك في العمل نخبة من الفنانين من بينهم النجمة سمية الخشاب.

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