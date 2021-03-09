اعتقال ممثلة تركية بتهمة تعاطي المخدرات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتقلت السلطات التركية الممثلة عائشة غول تشينار بطلة مسلسل التفاحة الحمراء، بتهمة "تعاطي المخدرات"، بحسب وسائل إعلام تركية

وتلقت الشرطة التركية بلاغا بوجود مواد مخدرة في سيارة عائشة تشينار، وعلى الفور أوقفت السيارة في منطقة بشيكتاش باسطنبول، وفتشتها، لتضبط 20 غراما من المخدرات في السيارة.

وقالت المتهمة إنها تشك في هذا الاتهام بعشيقها السابق، فوركان تشاليكو أغلو، الذي انفصلت عنه بشكل مثير للجدل العام الماضي، مدعية أن عشيقها السابق ربما يكون قد وضع المخدرات في سيارتها للانتقام منها.

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