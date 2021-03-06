ممثلة مصرية: أصارع كورونا وأعاني من غبائه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت النجمة المصرية نجلاء بدر تفاصيل معاناتها مع كورونا مؤكدة أن الفيروس شديد الذكاء في اقتحام الجسد والتهام خلاياه، ولكنه شديد الغباء في الألم والأعراض القاسية المصاحبة له.

وكتبت نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك: أعراض فيروس كورونا لا تعد ولا تحصى .. من أذكى وأغبى الفيروسات على وجه الأرض .. ذكي في اقتحام جسدك وقراءته ومعرفة نقاط ضعفك .. وغبي وغشيم في التعامل معاك ومع جسدك ولا يعرف التمييز..هو ده اللي يتقال عليه دحلاب..

أضافت: اوعى تديله الأمان لأنه غدار.. حرب لا تنتهي مع الجسد.. وياغالب يا مغلوب..وربنا يستر.. ربنا يلطف بينا جميعا.

يذكر أن نجلاء بدر، أعلنت إصابتها من خلال حسابها على موقع الفيس بوك قائلة: أنا كوفيد نينتين .. ربنا يستر .. دعواتكم.

وأوضحت أنها خضعت للفحص بعد فقدان حاستي الشم والتذوق، بالإضافة للشعور بالصداع وآلام بجسدها، ولكن حرارتها لم ترتفع، وقالت: حرارتي الحمد لله لم ترتفع عن المعتاد.

وسبق أن كشفت نجلاء عن خضوعها للعزل المنزلي وعدم الذهاب إلى المستشفى، وقالت إنها تلتزم ببروتوكول العلاج، الذي وضعته وزارة الصحة.

وأشارت إلى إن حالتها ليست مستقرة، وإنها مصابة بحساسية الربو، مؤكدة أن الطبيب المعالج لها، طلب منها عدم الحركة إلا للضرورة القصوى داخل المنزل، مع الراحة التامة، وهو ما أجبرها على تأجيل تصوير مشاهدها في مسلسلي "نسل الأغراب" و"بين السماء والأرض"، المقرر عرضهما بالموسم الرمضاني المقبل، حتى شفائها.

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