وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع بسبب «كورونا»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

توفيت الفنانة المصرية سوسن ربيع، صباح اليوم السبت، متأثرة بتداعيات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حسب وسائل إعلام مصرية.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر سوسن ربيع (من مواليد عام 1962) التي بدأت رحلتها مبكراً من خلال برامج الأطفال في التلفزيون المصري، وشاركت في مسلسلات وأعمال مسرحية وأفلام عدة، وعاصرت العديد من فناني الزمن الجميل.

وكتب الفنان عزوز عادل: «البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة سوسن ربيع.. رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان».

ومن أعمال الفنانة الراحلة مسرحية «إنها حقاً عائلة محترمة» مع النجم الراحل فؤاد المهندس. ووصفت المهندس بأنه كان بمثابة «الأب الروحي» بالنسبة لها، إذ كانت لها أفضال كثيرة عليها، إذ قدمها معه في فوازير «عمو فؤاد»، مشيرة إلى أنها حظيت بالوقوف أمام فنانين كبار، ومن بينهم محمد عوض ومحمود المليجي وأمينة رزق وعادل إمام وآخرون.

وكان من آخر أعمالها بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الساحة الفنية مسرحية «المتفائل» مع الفنان سامح حسين على خشبة المسرح القومي في مصر.

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