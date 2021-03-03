«الأيقونة» دوللي بارتون تتلقى لقاح كورونا.. وتوجّه رسالة

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

تلقت أيقونة الموسيقى الأميركية دوللي بارتون لقاحاً ضد فيروس كورونا وعرضت ذلك في مقطع فيديو، وحثت الآخرين على أن يحذوا حذوها.

وقالت بارتون (75 عاماً) في مقطع فيديو نُشر على «تويتر» أمس الثلاثاء: «لقد كنت أنتظر بعض الوقت، أنا كبيرة بما يكفي لتلقي ذلك، وأنا ذكية بما يكفي لتلقيه».

وأعلنت بارتون عن تلقيها لقاح شركة موديرنا، قائلة: «أنا سعيدة للغاية لحصولي على جرعة من (لقاح) موديرنا».

وسبق أن دعمت المغنية الأميركية الشهيرة جهود شركة موديرنا في تطوير اللقاح بتبرعها بمليون دولار العام الماضي.

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