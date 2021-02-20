نقل الفنان الكويتي مشاري البلام للعناية المركزة بعد تدهور صحته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نُقل الفنان الكويتي مشاري البلام إلى العناية المركزة في مستشفى جابر إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا قبل يومين.

وذكرت الإعلامية الكويتية مي العيدان أن الحالة الصحية للفنان مشاري البلام تدهورت إثر انخفاض نسبة الأكسجين، بسبب تعرضه لمضاعفات كورونا، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

وقالت مي العيدان عبر "إنستغرام": "دعواتكم لأخونا الفنان مشاري البلام تم إدخاله إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفيروس کورونا.. دعواتكم فلا يرد القضاء سوى الدعاء".

وأصيب مشاري البلام بفيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، بـ5 أيام، حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت.

وعبر صورة نشرها البلام من المستشفى على حسابه في "إنستغرام" قال: "لا تنسوني من دعائكم الحمدالله على كل حال ومشکورین أهلى والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات".

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