كيم كارداشيان تطلب الطلاق رسمياً من كاني ويست

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

ذكر موقع «تي.إم.زي» لأخبار المشاهير ومجلة فارايتي، أمس الجمعة، أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان طلبت رسمياً الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست، بعد قرابة سبعة أعوام من الزواج.

وأكد ممثل لكيم (40 عاما) أنها قدمت طلب الطلاق بالفعل.

ونقل «تي.إم.زي» عن مصادر لم يحددها أن الانفصال يجري بشكل ودي، وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة.

بينما نقلت «فارايتي» عن مصدر قضائي قوله إن كارداشيان قدمت أوراق الطلاق الجمعة.

ويأتي طلب الطلاق بعد شهور من شائعات عن خلافات كبيرة بينهما قد تفضي إلى الانفصال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news