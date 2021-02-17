بيل غيتس: متفائل بتطوير بدائل اللحوم

المصدر: برلين - د.ب.أ

دافع مؤسس شركة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة للبرمجيات، بيل غيتس، عن حيازته لطائرة خاصة في مقابلة مع صحيفة «دي تسايت» الألمانية الأسبوعية.

وقال غيتس للصحيفة المقرر صدورها الخميس: «أنفق نحو ثمانية ملايين دولار سنوياً، لتعويض انبعاثاتي بصورة تفوق حجمها الحقيقي، والطيران أكبر مصدر منفرد لها».

ويستثمر الملياردير البالغ من العمر 65 عاماً في الشركات التي ترغب في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتجنبها بمساعدة التقنيات الجديدة.

وأضاف غيتس إنه لم يسافر كثيراً بالطائرة العام الماضي، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن طائرته الخاصة، لاسيما من أجل ممارسة نشاطه في مكافحة الفقر في إفريقيا عبر مؤسسته الخيرية.

وأعرب غيتس عن تفاؤله إزاء مواصلة تطوير بدائل اللحوم بدون مكونات حيوانية: «بمرور الوقت، سيكون سعر هذه اللحوم - إذا جاز تسميتها بذلك - واستهلاكها تنافسياً».

وكان غيتس قد أفصح في أكثر من مناسبة عن حبه للبرغر مع الجبن، معترفاً: «مازلت آكل برغر مع الجبن، أنا أقر بالذنب».



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