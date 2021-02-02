مغني أميركي يعتزم زرع ألماسة بـ 24 مليون دولار فى جبهته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يعتزم مغني الراب الأميركي سيمير وودز المعروف باسم ليل أوزي فيرت زراعة ألماسة غالية الثمن في جبهته.



وفي هذا الاطار، كتب أوزي فيرت "هذا الحجر مكلف للغاية لدرجة أنني أدفع ثمنه منذ عام 2017. لأول مرة رأيت الألماس الوردي الطبيعي الحقيقي".



وكر موقع "لايف " أن تكلفة زخرفة الالماسة تبلغ 24 مليون دولار فيما تزن غرامين.



وأوضح أوزي فيرت أن الألماسة تساوي أكثر من جميع ممتلكاته بما فيها المنزل والسيارة بوجاتي.



وعندما سأله أحد المستخدمين عن سبب زراعة الألماسة قال مغني الراب إنهم سيضحكون عليه كثيرًا إذا فقدها.

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