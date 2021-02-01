نجل شعبان عبد الرحيم ينفي حق فنانة لبنانية بميراث والده

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

رد عبد الرحيم شعبان عبد الرحيم، نجل الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم على تصريحات فنانة لبنانية، طلبت بحقها في ميراث الفنان،ن باعتبارها زوجته.

وقال عبد الرحيم ل"اليوم السابع"، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة منار حمزة، التي تستغل اسم والده للبحث عن الشهرة، مؤكدا أنها لا تملك أي شيء في ميراث والده، ولا تسعى لأي شيء سوى الشهرة من خلف هذا الأمر.

وأضاف أن تلك الفنانة كانت تطارد والده ليقوم بتصوير كليب معها، وأن الصور التي التقطتها معه كانت أثناء تصويرها كليبا معه، موضحا أنها كانت تزورهم في المنزل بشكل طبيعي خلال تلك الفترة ولم يكن يتوقع أن تصدر منها مثل تلك الأفعال.

وكانت منار حمزة، قد أثارت خلال الفنرة الماضية سجالا واسع النطاق، باعلان زواجها من الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي ترك لها فيلا، مطالبة بحقها الشرعي قائلة: "بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، ومش هاخد حاجة غصب عنكم".

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