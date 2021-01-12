فيديو.. هل تستحق أم سيف السورية كل هذا الإهتمام؟..6 ملايين مشاهدة لفيديواعتزالها

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تصدر اسم اليوتيوبر السورية المعروفة بلقب أم سيف، الأكثر بحثاً عبر محرك البحث جوجل في الوطن العربي، وذلك بعد فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على يوتيوب تعلن فيها توقفها عن بث اليديوهات عبر قناتها التي فيها أكثر من 5 ملايين مشترك. ونشرت أم سيف، فيديو تعلن فيه اعتزالها وإغلاقها قناتها والتي أطلقتها قبل 3 سنوات.

وعقب انتشار الفيديو، جاءت التعليقات عليه تؤمد تعرضها للعنف والضرب حيث ظهرت علامة أشبه بالكدمة بجانب ظهور معصم يدها ولونه متغير، واحتل الفيديو قائمة تريندات يوتيوب في أغلب دول الوطن العربي.

ومن التعليقات الواردة على الفيديو: «الحركه إلى سوتها بيدها يعني هي بحالة خطر وتهديد»، وقال آخر: «هي قالت حابب احكيلكم شغلة وعملت اصابع ايدها تقصد انها تحت تهديد وانها في خطر هاي الشغلة اللي تقصدها ياريت تساعدوها».

أم سيف كانت في بدايتها من خلال نشر فيديوهات ترصد بعضا من يوميات حياتها، لتتحول فيما بعد قناتها إلى قناة مخصصة للعبة ببجي موبايل، وحقق الفيديو الأخير لها أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

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