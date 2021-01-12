الصحة المصرية تتدخل لعلاج علي حميدة بعد تدهور حالته الصحية

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة المصرية، توجيها عاجلا بعلاج المطرب، علي حميدة، على نفقة الدولة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية. وبحسب بيان رسمي للوزارة، فقد نقل حميدة إلى مستشفى معهد ناصر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وسيتم مناظرة حالته من قبل فريق طبي مكون من استشاريين من مختلف التخصصات لبدء علاجه اللازم،

هذه الخطوة جاءت بعدما شكا علي حميدة، في برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، ومن تقديم الإعلامي المصري، عمرو أديب، من عدم قدرته على العلاج لسوء أحواله المالية. وأوضح حميدة باكيا للبرنامج أنه يعاني من حصوة في المرارة أدت إلى إنسداد، وحدوث مضاعفات صحية في القولون، وإمكانياته المادية لا تسمح باستكمال علاجه، وحالته خطرة، ويتواجد حاليا في مستشفى مطروح العام.

وحقق علي حميدة شهرة كبيرة في العالم العربي من أدائه أغنية "لولاكي" من ألحان الفنان حميد الشاعري، والتي طرحت في ثمانينيات القرن الماضي، وحققت نجاحا كبيرا، ثم اختفى بعدها لفترة طويلة حتى عاد للظهور بين عامي 2000 و2009، وقدم أغنية تتر مسلسل "نسمة ونصيب".

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