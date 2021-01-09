أصالة ونانسي ولطيفة وأنغام يودعن «المايسترو» بكلمات مؤثرة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بكلمات مؤثرة، ودعت فنانات مصريات وعربيات المايسترو والموسيقار المصري خالد فؤاد الذي رحل اليوم عن 72 عاماً.

وقالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم «خسرت اليوم صديقاً قريباً لقلبي، ترافقنا بكثير من الحفلات وكان شريكاً بنجاحها.. المايسترو الكبير خالد فؤاد». وأضافت عبر حسابها على «تويتر» اليوم «خسارتك كبيرة مايسترو.. غيابك رح يكون صعب، رح نشتقلك ونشتاق لضحكتك وشغفك بالموسيقى.. الله يرحم روحك ويصبر عائلتك».

بينما غرّدت الفنانة السورية أصالة، عبر «تويتر» ناعية خالد فؤاد: «لا تكفي الكلمات لتفسير حزني وغربتي فوق غربتي بغيابك.. سأبقى أُحاكي روحك الطيّبة وأدعو الله لك بالرّحمة والمغفرة ولنا بالصّبر على فراقك».

أما المطربة المصرية أنغام فكتبت: «أستاذي ومعلمي المايسترو خالد فؤاد انتقل إلى رحمة الله اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك».

واشتهر المايسترو الراحل بموسيقى عدد من المسلسلات والأعمال الدرامية، وقاد فرقاً موسيقية بصحبة العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، من الفنانة الراحلة وردة، مروراً بأنغام وأصالة ونانسي عجرم ولطيفة والعديد من المطربين.

كما نعت المطربة لطيفة الموسيقار الراحل، مغردة: «ماذا أقول في هذا اليوم الحزين»، مشيرة إلى أنها فقدت إنساناً وأستاذاً من أغلى الناس على قلبها.

ونعت المطربة مي فاروق، الموسيقار الراحل، مشيرة إلى أنه كان صاحب «أفضال عليها».

ومن بين من نعوا الراحل أيضاً المطربة سميرة سعيد، والفنانة آمال ماهر وآخرون.

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