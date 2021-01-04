فنانون وسياسيون ينعون "الياس الرحباني".. ومغرٍدون: "وكأن لبنان لا يكفيه خسارات"

المصدر: ديما منصور - دبي

نعى سياسيون وفنانون ومغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الموسيقار اللبناني زياد الرحباني، الذي رحل اليوم عن عمرٍ يُناهز الـ 83 عاماً.

وعبر المغردون على "تويتر" عن حزنهم على نبأ وفاة الرحباني، مشيرين إلى أن لبنان فقد واحدا من كبار الفن وأن أعماله وذكراه ستبقى خالدة في ذاكرتهم.

وقال أحد المغردين: "ورحل الكبير وانضم للاخوين الرحباني .. مؤلم رحيل الكبار منعزي نفسنا بالارث الفني الكبير يلي تركوا انتوا بصمة ووج لبنان الحقيقي .. وداعاً #الياس_الرحباني المبدع ما بموت".

وقال آخر: "رحل الياس الرحباني وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية.. وداعا الياس الرحباني.. شكرا لعطائك، ولوفائك لوطننا لبنان أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان".

وأكد مغردون على أن رحيل الياس الرحباني شكل خسارة وحزنا جديدا للبنان والفن اللبناني، فقالت إحدى المغردات: "كأن لبنان لا يكفيه خسارات.. فأتت خسارة صغير رحابنة الزمن الجميل ، احد صانعي مجد لبنان الثقافي والفني وذاكرته الجميلة".

وقال آخر: "الحزن يلف لبنان بكل أطيافه.. برحيل أيقونة الفن الجميل #الياس_الرحباني.. الله يحمى لبنان".

من جانبهم نعى سياسيون لبنانيون الرحباني، ومنهم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الذي غرد في حسابه على "تويتر": "الياس الرحباني غصن آخر من الشجرة الرحبانية يهوي بعد مسيرة حافلة في الانتاج الموسيقي الراقي . أحر التعازي لزوجته واولاده وعموم عائلته ومحبيه".

كما نعى فنانون الرحباني في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت المغنية اللبنانية نانسي عجرم على "تويتر": ""يوم حزين على لبنان الإنسان ولبنان الفنان.. الموت عم ياخد منا ناس منحبن.. الياس الرحباني أعمالك باقية معنا.. غيابك رح يترك فراغ كبير.. أحر التعازي للعائلة الكريمة.. الله يرحم عاصي ومنصور والياس الرحباني".

وكتب الفنان رامي عياش: "بكامل الأسى والحزن تلقيت خبر وفاة الكبير الياس الرحباني ،الف رحمة عليه .خسارة كبيرة .صاحب القلب النقي والمحب للفن والوطن".

ونعت الفنانة ديانا كرزون الرحباني قائلة: "نودع اليوم عملاق من عمالقة الفن اللبناني.. قدّمت الحياة والفرح والحب بكل اعمالك.. الفن اللبناني رح يشتقلك الموسيقار #الياس_الرحباني.. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news