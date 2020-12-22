ماريا كاري في الصدارة عالمياً مجدداً

المصدر: باريس - أ.ف.ب

عادت أغنية «أول آي وانت فور كريسماس إز يو» الميلادية التي أدتها ماريا كاري قبل 26 عاماً إلى الصدارة خلال نهاية الأسبوع الماضي، إذ كانت أكثر أغنية تم تنزيلها على منصة البث التدفقي للموسيقى «سبوتيفاي».

وسُجل السبت والأحد الماضيين 12 مليون تحميل لهذه الأغنية التي تعود إلى عام 1994، وأصبحت تالياً الأكثر تحميلاً في العالم.

كذلك احتلت الأغنية المركز الأول في تصنيف «بيلبورد» الأميركي الذي كانت تصدرته العام الماضي أيضاً.

وأبدت كاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي ارتياحها بـ«النجاح المستدام» لهذه الأغنية.

وقدّم فنانون كثر حول العالم نسخهم الخاصة من هذه الأغنية التي تحتل موقعاً رئيساً في قوائم التشغيل على المنصات الموسيقية في فترة الميلاد.

كما يساهم استخدام الأغنية في المشاهد الختامية لفيلم «لاف أكتشلي» مع هيو غرانت والذي يعاد بثه سنوياً على نطاق واسع في فترة أعياد نهاية السنة، في تكريس انتشار الأغنية التي دخلت الثقافة الشعبية الموسيقية على صعيد الأعمال الميلادية في العقدين الماضيين.

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