وثيقة تحسم سبب وفاة شون كونري

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حصل موقع "تي إم زي" على شهادة وفاة الممثل الإسكتلندي المخضرم شون كونري، التي كشفت أنه توفي بسبب إصابته بالتهاب رئوي وقصور في القلب.

وجرى إدراج سبب الوفاة في خانة "الفشل التنفسي" الناجم عن الالتهاب الرئوي والشيخوخة والرجفان الأذيني، وهي حالة قلبية تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع.

وأوضحت الوثيقة أن مجسد "جيمس بوند" توفي خلال نومه في بيته المتواجد في جزر الباهاما.

وكان الممثل الإسكتلندي المخضرم قد توفي يوم 31 أكتوبر الماضي، بعد مسيرة فنية طويلة حصد خلالها عددا من الجوائز الكبيرة، لسبب لم يعلن في حينها.

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