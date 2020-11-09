وفاة أليكس تريبيك مقدم برنامج المسابقات "جيوباردي"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي أليكس تريبيك، مقدم برنامج المسابقات الشهير "جيوباردي" (الخطر) اليوم الاثنين عن عمر 80 عاما، ونعى رحيله محبوه الذين وصفوا مقدم برامج المسابقات الذهنية بأنه مصدر معلومات وبهجة مطلقة.

وأُعلنت وفاة تريبيك، المولود في كندا والذي كشف في مارس آذار 2019 عن إصابته بسرطان البنكرياس في مرحلة متأخرة، عبر الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر. وجاء في تغريدة البرنامج إن تريبيك توفي بسلام في منزله محاطا بالعائلة والأصدقاء.

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